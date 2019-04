Uzlabo sev garastāvokli: smieklīgas anekdotes par kaķiem

Marts. Uz pretēju māju jumtiem sēž kaķis un kaķene.

Kaķis sauc: «Es esmu gatavs Tevis dēļ savu dzīvību atdot!»

Kaķene viltīgi: «Cik reizes?»

***

Sarunājas jaunais pāris:

- Mīļā, vai šodien pusdienās atkal konservi?

- Jā, dārgais...

- Kādi tad šoreiz?

- Īsti nezinu, bet uz kārbas bija rakstīts «Tavam mīlulim».

***

SLUDINĀJUMS:

Kaķēns. Kvalitatīvs. Praktiski nelietots, noskrējiens - 2 mēneši. Nokomplektēts. Ir apmatojums (zeltaini rudā nokrāsā), ķepas (4 gab.), ūsas (daudz), ir iemontēts rūcināmais. Māk gulēt uz televizora, nokarinot vienu ķepu uz ekrāna. Dzīvesprieks - neierobežots. Ēšanas funkcija ir vienkārši brīnišķīgi noregulēta - ēd pat makaronus un burkānus! Pats attīstās. Atpazīst peles. Zvaniet!

***

Kaķis atnāk pie bļodiņas:

- Fū, griķi!

Nākošajā dienā:

- Fū, atkal griķi!

Vēl vienu dienu vēlāk:

- O! Griķi!

***

Sarunājas divi kaķi. Viens resns, pūkains mājas kaķis, otrs - tievs bomzis.

Resnais saka: «Zini, uz tevi paskatoties, var padomāt, ka mūsu valstī ir bads!»

Uz ko tievais atbild: «Bet uz tevi paskatoties, var padomāt, ka valstī ir bads tevis dēļ!»

***

– Fū, nebučo kaķi, viņš, taču, sev pakaļu laiza!

– Kaķi, atšķirībā no cilvēkiem, pakaļu laiza tikai sev…

***

Trīs kaķi strīdas, kurš no viņiem ir tas visslinkākais.

Pirmais saka: «Vakar no galda nokrita desa. Man bija slinkums piecelties un to apēst.»

Otrais: «Man saimniece pie deguna nolika pienu. Man bija slinkums pacelt galvu un to izdzert.»

Trešais: «Vakar bļāvienus dzirdējāt? Es ar savu ķepu netīšām uzkāpu sev uz pautiem un man bija slinkums to noņemt.»