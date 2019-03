Dienas jautrākās anekdotes

***

- Mans papagailis prot pateikt astoņus teikumus!

- Bet mans - trīs vārdus. Toties tādus, ka strīdēties ar viņu ir bezjēdzīgi!



***

- Es vakar teātrī redzēju tavu sievu. Viņa visu laiku tā klepoja! Viņai ir gripa?

- Nē, jauna kleita!

***

Skandāls Kijevas skolā. Nauda, kas bija paredzēta skolas remontam, kļūdas pēc tam arī iztērēta!

***

Kāpēc nav pretapaugļošanās tablešu vīriešiem? Ir taču drošāk šaut ar tukšām patronām, nekā ar pilnām pa bruņuvesti!

***

- Kam jūs nesat tādu lielu torti?

- Vīra sekretārei!

- Viņai ir dzimšanas diena?

- Nē! Vienkārši pārāk slaida!

***

- Tavs dēls daudz smēķē?

- Paciņu dienā!

- Tik daudz! Manējais ar draugiem vienu pašu papirosu desmit minūšu pa apli laiž!

***

Sieva atgriežas no veikala ar 12 pudelēm alus, sešām pudelēm vīna, trim šņabjiem un diviem baltmaizes kukuļiem. Vīrs:

- Oho! Kas mums - ciemiņi nāks?

- Nē!

- Tad kāda velna pēc tu atnesi divus kukuļus maizes!?

***

- Kur tik ilgi biji pazudis?

- Klīnikā, kur atbrīvo no vēlmes pīpēt!

- Bet tu taču jau otro cigareti aizdedzini!

- Jā! Bet es to daru ļoti negribīgi!

***

Vispār Vinnijs Pūks negribēja precēties, tomēr doma par medusmēnesi viņam nelika mieru...

***

Ticējums. Ja stārķi lido ar pakaļu pa priekšu, tad ir spēcīgs vējš.

***

Ballīte skaitās izdevusies tad, ja kaimiņš dauzās pie durvīm, lai sūdzētos, ka nedzird savu urbjmašīnu.

***

Sieviete poliklīnikā grasās kāpt uz svariem. Netālu esošs vīrietis nosaka:

- 93 kilogrami!

Sieviete uzkāpj - tiešām 93 kilogrami. Viņa pieiet pie sēdošā un jautā:

- Kā jūs tik precīzi zinājāt manu svaru? Esat ekstrasenss?

- Nē! Veterinārs!

***

- Mammu, skolotāja man šodien jautāja, vai man ģimenē ir jaunāki brāļi vai māsas, kas grasās iet šajā skolā!

- Cik jauki! Tu pateici, ka esi vienīgais bērns ģimenē?

- Jā!

- Un ko teica skolotāja?

- Viņa teica: «Paldies Tev, Debesu tēvs!»

***

Ja vīrietis, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, datorspēlei nospiež pauzi, preciet viņu!

***

- Atvainojiet, vai es varētu uzzināt «Wi-Fi» paroli?

- Te taču ir bēres!

- «Bēres» ar lielo vai mazo burtu?

***

Dārgie draugi!

Pagājušajos svētkos es dzēru uz jūsu veselību! Dzēru tā, ka daži no jums, visticamāk, tagad ir nemirstīgi…

***

Es tik gudrs esmu tāpēc, ka esmu ļoti skaists un kautrīgs!

***

Kāpjot augšā uz 16. stāvu, ir iespējams izdomāt aptuveni 100 sinonīmu apzīmējumam «lēns lifta montieris».

***

Es jau 30 gadu strādāju par veterinārārstu! Iedomājies - 30 gadu! Un viss kaķim zem astes!

***

Histērija ir tas, kas rodas, sieviešu loģikai simbiotiski sadarbojoties ar sieviešu intuīciju.

***

- Hallo! Čau, vari runāt?

- Jā!

- Nu, tad klausies...

***

- Tēti, es esmu meitene, nevis

trauku mazgātāja!

- Ko tu saki? Bet es esmu tētis,

nevis bankomāts!

***

Man ir divas meitiņas - dvīnītes!

- Nu un kā tad tu viņas atšķir?

- Pēc dzimumzīmītēm, blondīnei dzimumzīmīte ir uz kreisā vaiga, bet brunetei - uz labā!

***

No atvaļinājuma atnāca priekšnieks. Pats nestrādā un citiem traucē nestrādāt!