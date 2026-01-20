Edgars Zelčāns (foto: "Inqognito" / Facebook)
39 gadu vecumā aizsaulē devies grupas "Inqognito" dibinātājs un bundzinieks Edgars Zelčāns
18. janvārī mūžībā devies grupas "Inqognito" dibinātājs un bundzinieks Edgars Zelčāns. Šo sēru vēsti grupa paziņojusi savā "Facebook" profilā.
"Inqognito dibinātājs, nenoliedzami viens no labākajiem Latvijas bundzeniekiem.Viņa ārkārtīgi meistarīgā spēle Inqognito skanējumā vienmēr nodrošinājusi stabilu, nosvērtu un līdz katrai taktij precīzu fundamentu. Tieši viņš bija motors, 4 taktis, dzirkstele un pērkoņdārds. Vienkārši lielisks puisis," teikts grupas atvadu vēstījumā.
"Pāri visam - mīlestība pret mūziku. Lādzīgs, sirsnīgs, tuvs draugs un spilgta personība. Paldies Tev, ka pavadīji mūs kopīgajā ceļā. Tagad mums jāšķiras. Īpaša līdzjūtība Sandrai ar mazo Markusu."
Atvadīšanās no mūziķa notiks 23. janvārī plkst. 15.00 Rīgas Krematorijā.
Jāpiebilst, ka 2025. gada 19. augustā 42 gadu vecumā pēkšņi nomira grupas līdzdibinātājs un ģitārists Kristaps Baķis.