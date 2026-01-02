Vils Smits apsūdzēts seksuālā uzmācībā un iespējā ekspluatācijā
Pret Holivudas aktieri un “Oskara” balvas laureātu Vilu Smitu iesniegta tiesas prasība par iespējamu seksuālu uzmācību.
Profesionālais vijolnieks Braiens Kings Džozefs prasībā apgalvo, ka Smits esot “apzināti veidojis un sagatavojis Džozefu turpmākai seksuālai ekspluatācijai”. Sūdzība iesniegta pret “Oskara” balvas laureātu un ar viņu saistītajām personām no uzņēmuma “Treyball Studios Management, Inc”.
Pēc pirmās kopīgās uzstāšanās ar Smitu 2024. gada decembrī aktieris esot nolīdzis Džozefu dalībai turnejā “Based on a True Story: 2025 Tour”. Džozefs apgalvo, ka viņu “attiecības kļuva vēl ciešākas” pēc tam, kad Smits piedāvāja viņam piedalīties vairākos gaidāmā albuma ierakstos.
“Smits un prasītājs sāka pavadīt arvien vairāk laika divatā, turklāt Smits prasītājam sacīja: “Tev un man ir tik īpaša saikne, kādas man nav ne ar vienu citu,” un izteica citus līdzīgus apgalvojumus, kas norādīja uz viņa tuvību ar prasītāju,” teikts dokumentos.
Džozefs apgalvo, ka 2025. gada martā pievienojās turnejas pirmajam posmam Lasvegasā, kur viņam tika nodrošināts viesnīcas numurs, ko rezervēja Smits un viņa komanda. Vijolnieks norādīja, ka “nevienam citam, izņemot komandu un viesnīcas personālu, nebija piekļuves” viņa numuram.
Mūziķis, kurš 2018. gadā piedalījās šovā “America’s Got Talent”, apgalvo, ka savu numura atslēgas karti ielicis somā, kas palikusi furgonā, ar kuru tika pārvadāti mākslinieki un komanda. Pēc mēģinājuma pasākuma norises vietā vadība, kā apgalvots, vairākas stundas pavadījusi, meklējot šo somu.
Kad Džozefs vēlāk tajā pašā vakarā atgriezies savā viesnīcas numurā, viņš, kā apgalvo, “atklājis pierādījumus, kas liecināja, ka nezināma persona nelikumīgi iekļuvusi numurā”. Pēc tam viņš izsaucis viesnīcas apsardzi.
“Pierādījumi ietvēra ar roku rakstītu zīmīti, adresētu prasītājam vārdā, ar tekstu: ‘Brian, es vēlāk atgriezīšos, būsim tikai mēs,” teikts prasībā. “Starp palikušajām mantām bija salvetes, alus pudele, sarkana mugursoma, HIV medikamentu pudele ar citas personas vārdu, auskars un slimnīcas izraksta dokumenti, kas piederēja prasītājam nezināmai personai.”
Dokumentos norādīts, ka Džozefs baidījies, ka nezināmā persona varētu atgriezties viņa numurā, lai iesaistītos seksuālās darbībās, tāpēc viņš “nekavējoties informēja viesnīcas apsardzi un atbildētāja pārstāvjus, fiksēja notikušo fotogrāfijās, pieprasīja numura maiņu un zvanīja policijai, lai ziņotu par incidentu”.
Dažas dienas vēlāk, kā apgalvo Džozefs, Smita komanda sākusi “vainot” viņu pašu notikušajā. “Prasītāja vietā, lai viņu pasargātu no turpmākiem uzbrukumiem un mēģinātu izprast viņa sūdzību, atbildētājs viņu pazemoja un paziņoja par darba attiecību izbeigšanu,” teikts prasībā. Džozefa vietā tika nolīgts cits vijolnieks.
Tiek norādīts, ka Smita rīcība Džozefam radīja smagu emocionālu stresu, finansiālus zaudējumus, reputācijas kaitējumu un citus zaudējumus. Stresa dēļ, ko izraisīja darba zaudēšana, pasliktinājās arī Džozefa veselība, radot nopietnus fizioloģiskus bojājumus.
Smita advokāts šīs apsūdzības noliedza.