Reperis Arvis Reiks dzimšanas dienu svinēs reizē ar Latviju, bet ne Latvijā
Populārais reperis Arvis Reiks saka – novembris viņam ir īpaši nozīmīgs, jo saistībā ar valsts svētkiem viņu pārņem patriotiska un latviska sajūta. Turklāt 19. novembrī viņš svinēs savu 33. dzimšanas dienu.
“Tā sanācis, ka esmu piedzimis tieši pusnaktī, kad mainās datumi – no 18. uz 19. novembri. Tā ka var teikt, ka es svinu reizē ar Latviju,” priecīgs par šādu sakritību ir mūziķis.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņš atklāj, ka pirms trim gadiem izveidojusies tradīcija dzimšanas dienu atzīmēt Londonā. Arvja māsa Līva piebilst, ka tradīcija aizsākusies 2023. gadā, kad Arvis Londonā mācījies mūzikas producēšanu. “Ciemos no Latvijas pie manis un manas otras māsas Elizabetes Gulbes, kas Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā studēja arfas spēli, ciemos atbrauca gan radi, gan draugi, un tā mēs visi tur satikāmies un iedibinājām dzimšanas dienas svinēšanas tradīciju. Tad jau redzēs, cik ilgi šī tradīcija turpināsies – ka manā jubilejā braucam uz Londonu,” saka mūziķis.
Arī šī reize, kad Arvim Reikam aprit 33 gadi, nav izņēmums. “Kopā ar mani nosvinēt manus vislabākos gadus brauks māsa Līva un draugi,” tā Reiks.