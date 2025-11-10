Kafejnīcas "Tobiass" vadītājs Ivars Upenieks sarīko vērienīgas svinības saviem mīluļiem
Atzīmējot svētkus saviem suņiem, kafejnīcas "Tobiass" vadītājs Ivars Upenieks jau atkal sarīkojis vērienīgas svinības.
Slimība neatkāpjas - "Eolikas" dziedātājam Dainim Dobelniekam operēta arī otra kāja
Leģendārās grupas Eolika solistam Dainim Dobelniekam šis gads atkal nesis smagu emocionālu satricinājumu – slimība sākusi pārņemt nu jau arī otru kāju, un pirksti, kā arī puse pēdas ir nooperēta. Dodoties uzstāties, viņu, turot pie rokas, atbalsta sieva un skatuves kolēģes.
Nesen "Eolika" bija aicināta uzstāties privātā pasākumā – dzimšanas dienas svinībās, ko uzņēmējs, mājas mīluļiem draudzīgās kafejnīcas "Tobiass" īpašnieks Ivars Upenieks sarīkoja saviem četrkājainajiem draugiem – franču buldogiem Tobiasam, Koko un Sārai – un uz ko viesi kuplā skaitā ieradās kopā ar saviem suņiem.
Pie rokas ved sieva un kolēģe
Kā novēroja žurnāls "Kas Jauns", kamēr svinību viesi kafejnīcas telpās nāca, sveikdami gaviļniekus un viņu saimnieku, "Eolikas" dziedātāji Olga Rajecka, Viktors Zemgals, Beāte Meldere un Dainis Dobelnieks garderobē jau posās koncertam. Olgai līdzi bija viņas vīrs Ivo Bankavs, kurš gādāja arī par koncerta apskaņošanu, savukārt Daini Dobelnieku uz pasākumu pavadīja gan viņa sieva Inga Dobelniece, gan dēls Elvijs ar draudzeni.
Kā noskaidroja "Kas Jauns", Dainim aizvien tuvinieku atbalsts ir nozīmīgs un arīdzan nepieciešams, jo dziedātājam saasinājušās veselības problēmas, kas skar viņa pašsajūtu gan emocionāli, gan fiziski – pēc nesen pārciestās operācijas pārvietojoties viņš izjūt spēcīgas sāpes. Koncertēšana ar "Eoliku" Dobelniekam esot vienīgais peļņas avots, jo ar invaliditātes pabalstu izdzīvot nav iespējams. Tāpēc mūziķis cer, ka koncertu piedāvājumi leģendārajam kvartetam neapsīks, lai veselības problēmas risinātu paša spēkiem, nevis lūgtu palīdzību vai ziedojumus līdzcilvēkiem. Viņš neslēpj sašutumu, tovakar uzzinādams, ka iepriekš pieteiktais koncerts gadumijā kādā no Jūrmalas lielajām viesnīcām ir atcelts, par ko kolēģi viņam pastāstīja pirms kāpšanas uz skatuves suņu ballītē. “Jātur īkšķi, ka Jaungada naktij tomēr kāds cits uzaicinājums atnāks,” domīgi saka Dainis Dobelnieks.
Redzams, ka Dainim staigāšana prasa lielu piepūli, kā arī sagādā sāpes. Tāpēc ik uz soļa viņu pavada ilggadējā laulātā draudzene Inga, turot vīru pie rokas vai zem elkoņa, savukārt, ejot uz skatuvi, Dainim roku pasniedza dziedātāja Beāte Meldere, kas tagad dzied kopā ar "Eoliku", bet plašāk zināma kā dziedātāja Viktora Zemgala dueta partnere.
Gangrēnas dēļ paliek arī bez labās kājas pēdas daļas
Pirms nepilniem deviņiem gadiem dziedātājs nokļuva ratiņkrēslā, jo 2016. gada 11. novembrī skatuves māksliniekam gangrēnas dēļ, ko izraisīja asinsrites problēmas, nācās amputēt kreisās kājas apakšstilbu. Vairākus mēnešus Dobelnieka vienīgais pārvietošanās veids bija ratiņkrēsls, bet maija sākumā viņš jau stalti stāvēja uz skatuves "Eolikas" dibinātāja Borisa Rezņika jubilejas koncertos, pateicoties protēzei.
To, kādiem pārdzīvojumiem dziedātājs izgāja cauri slimības dēļ, viņš atklāja 2017. gada pavasarī, stāstot, ka pāris mēnešu laikā viņam ir jau otrā mākslīgā kāja, jo pirmā nav veiksmīgi pielāgojusies: “Vēl aizvien neesmu pieradis pie jaunās kājas. Jo sevišķi, kad esmu uz skatuves. Toties vismaz staigāt varu, un tas ir labi. Varu aiziet gan līdz veikalam, gan uz pastu, bankomātu.” Kaut arī Dobelnieks nebija pārliecināts, vai vispār jelkad pieradīs pie protēzes, viņš bija optimistiski un varonīgi noskaņots, apņemoties pats sev, ka jādzīvo ir tālāk. “Mācos pieņemt situāciju. Tas ir mana ķermeņa defekts, mana gangrēna... Vienīgā atziņa ir tāda, ka man ir jādzīvo tālāk savai ģimenei, savai skatuvei un jātiek ar šo defektu galā. Ir trīsreiz, pat piecreiz sarežģītāk. Bet, piemēram, Ūdrītim ir sliktāk. Viņam ir daudz sliktāk. Un ir cilvēki, kam ir vēl ļaunāk nekā viņam. Bet es varu!” viņš sevi mierināja.
Gadu gaitā Dainis Dobelnieks pierada un pieņēma savu situāciju, taču pirms nepilna gada viņš piedzīvoja otru smago triecienu – tā pati slimība nu uzbruka arī viņa otrai kājai. Vismaz pagaidām problēmu mediķi spēja operatīvi risināt, nooperējot labajai kājai pirkstus un daļu pēdas, taču, ja stāvoklis pēkšņi pasliktināsies, skatuves māksliniekam, iespējams, draud arī otrai kājai lielākas daļas amputācija. “Vispirms noņēma četrus pirkstus, pēc tam nācās izņemt kaulu arī pēdējam palikušajam pirkstam, jo tas bija jau sācis bojāties. Tas ir briesmīgi. Ik brīdi izjūtu stipras sāpes un, godīgi sakot, knapi varu pastaigāt,” viņš atzīst. “Ārsts izteica varbūtību, ka pie vainas gangrēnai varētu būt cukura diabēts, taču cita daktere apgalvo, ka manā gadījumā ar cukurslimību nav nekāda sakara. Tāpēc šobrīd nezinu, kādu iemeslu dēļ manam ķermenim ir asinsrites problēmas, kas izsauca gangrēnu jau otro reizi. Jāizmeklējas tālāk,” neziņā aizvien ir Dobelnieks, kurš, par spīti pašsajūtai un pārdzīvojumiem, cenšas kustēties, cik vien var, uz skatuves izskatās pilnīgi vesels un arīdzan smaida, jo skatītāji viņam “dod spēku” un prieku. “Ir jāturas, ir jādzīvo tālāk!” viņš uzskata.
