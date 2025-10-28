Ar vienīgo koncertu Baltijā nākamā gada pavasarī Igaunijā uzstāsies "Swedish House Mafia"
Tallinas Dziesmu svētku laukumā 2026. gada 30. maijā uzstāsies deju mūzikas grupa "Swedish House Mafia".
Šis būs viņu pirmais un vienīgais koncerts Baltijā. Trīs zviedru superzvaigžņu komanda piedāvā Igaunijā vēl nebijušu skatuves šovu, apvienojot spēcīgu skaņu, vizuālos materiālus un pirotehniku, kas ir viņu pasaulslavenais zīmols.
"Mēs veicām lielu sagatavošanās darbu, un ir liels prieks teikt, ka neiespējamais kļuva iespējams – "Swedish House Mafia" nolēma ierasties Tallinā," sacīja koncerta rīkotāja "Monster Music" izpilddirektors Tanels Samms. "Swedish House Mafia ir kolektīvs, ko parasti var redzēt pasaules lielākajos deju mūzikas festivālos. 30. maijā Tallina uz vienu vakaru kļūs par Baltijas deju mūzikas galvaspilsētu. Šī ir neparasta iespēja visai Baltijas auditorijai piedzīvot to, kas šeit vēl nav redzēts."
"Swedish House Mafia" grupā muzicē Axwell, Sebastians Ingrosso un Stīvs Andžello (Steve Angello), kuri arī katrs atsevišķi ir pasaulē pazīstamas superzvaigznes. 2010. gada singls "One (Your Name)" ar Farelu Viljamsu (Pharrell Williams) atnesa viņiem pasaules atzinību un iezīmēja jaunu laikmetu EDM kultūrā. Sekoja tādi pasaules mēroga hiti kā "Save The World“, "Greyhound“, "Miami 2 Ibiza“ un mūžīgais "Don 't You Worry Child," savācot miljardiem klausījumu dažādās mūzikas platformās, iegūstot Grammy nomināciju, turklāt Tomorrowland festivāla apmeklētāji šīs grupas uzstāšanos nodēvēja par visu laiku izcilāko festivāla notikumu.
Nesenās dziesmas, piemēram, "Moth To A Flame" kopā ar The Weeknd vēlreiz apstiprināja, ka "Swedish House Mafia" ir viens no ietekmīgākajiem elektroniskās mūzikas kolektīviem pasaulē.
Gada sākumā Zviedrijas superzvaigznes paziņoja par jaunu posmu savā karjerā ar nosaukumu Phase 3.0, kura mērķis ir paplašināt deju mūzikas robežas un uznest uz skatuves pilnīgi jaunu skaņas un vizuālo pasauli. Viņu pirmie koncertu datumi nākamgad jau ir izraisījuši satraukumu visā pasaulē, un 75 000 biļešu uz Gēteborgas šovu tika izpārdotas tikai dažu minūšu laikā.
"Swedish House Mafia" ir pirmais elektroniskās mūzikas kolektīvs, kuru Madison Square Garden Ņujorkā izpārdeva mazāk nekā desmit minūtēs, četras reizes pēc kārtas. Viņi ir bijuši līderi daudzos slavenos festivālos, piemēram, Coachella, Ultra Miami, Tomorrowland un Creamfields. Kolektīvs ir sadarbojies ar Džonu Martinu (John Martin), Ališiju Kīsu (Alicia Keys), The Weeknd un daudziem citiem.
Koncerta organizators Monster Music jau arī agrāk uz Igauniju ir atnesis pasaulē slavenus vārdus, piemēram, Andrea Bočelli, Armins van Bīrens (Armin van Buuren) un Eds Šīrans (Ed Sheeran). “Mēs gadiem esam strādājuši, lai nodrošinātu, ka pasaules izcilākie vārdi sasniedz arī Igaunijas koncertu auditoriju. "Swedish House Mafia" pievienošana šim sarakstam mums ir īsts pagrieziena punkts," piebilda Samms.
Biļetes būs pārdošanā Piletilevi no pirmdienas, 3. novembra, plkst. 10.00 visās trīs Baltijas valstīs vienlaicīgi. Koncertu var apmeklēt bez vecuma ierobežojuma.