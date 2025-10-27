Reiks pirmo reizi bez repa - jaunajā dziesmā “Atzīstos” atklāj sevi no jauna
Pirmdien, 27. oktobrī, mūziķis Reiks klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu “Atzīstos” – emocionāli atklātu stāstu par attiecībām un spēju palaist kādu prom. Šis ir pirmais singls, kurā mākslinieks nav ietvēris repa partijas.
“Dziesmas tēma ir šķiršanās. Bieži gadās, ka cilvēki, pat pēc vairākiem gadiem, nespēj pilnībā palaist kādu vaļā. Šī ir mana palaišana. Iedziļinoties tajos iekšējos procesos un izsāpot šo sāpi dziesmā, kā arī runājot par to ar cilvēkiem, tas, iespējams, palīdz tikt pāri. Man šī dziesma bija vajadzīga sevis dēļ, un ceru, ka tā noderēs arī kādam citam,” stāsta Reiks.
Dziesmu Reiks sarakstījis pats, un tās vārdu tapšanas procesā palīdzējis arī Arturas Bruke. “Bez viņa nebūtu ticis šim cauri sveikā,” piebilst Reiks. Dziesmas producents ir Krstofer Harris no Apvienotās Karalistes. Ģitārspēlē un dziesmas izveidē būtiski palīdzēja Kaspars Vizulis, kuru varēs redzēt arī Reika koncertā “Palladium”, kas notiks jau 14. novembrī.
Koncertā apvienojot dzīvo sastāvu, house, hiphop mūziku ar iespaidīgām vizualizācijām, Reiks vedīs cauri savam stāstam – spilgtam, enerģiskam, bet vienlaikus dziļam un iedvesmojošam. Koncertā būs gan retrospektīvs stāsts, gan vērtības un atziņas, kas Reikam palīdzējušas dzīvē tikt uz priekšu. Tas būs personīgs stāsts par izaugsmi, pieredzi un mūziku, kas tapusi dažādos dzīves posmos. Klausītājus sagaida arī daudzi pārsteiguma viesi, ar kuriem Reiks šajos gados ir sadarbojies.
Dziesma “Atzīstos” pieejama visās mūzikas straumēšanas platformās.