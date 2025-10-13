Mīlestības manifestācija un paaudžu dialoga himna - pirmizrādi piedzīvo Imanta Kalniņa dziesmu stāsts "Viņi dejoja vienu vasaru". FOTOGALERIJA
Mīlestības manifestācija, vēsturiska poēzija un paaudžu dialoga himna - tā jauniestudējumu "Viņi dejoja vienu vasaru”, veidotu ar komponista Imanta Kalniņa mūziku, raksturo radošā komanda. Aizvadītajā svētdienā, 12. oktobrī, ar divām pirmizrādēm vienā dienā kultūras centrā “Ulbrokas pērle” dziesmu stāsts pulcēja plašu Imanta Kalniņa daiļrades cienītāju loku.
Jauniestudējums aicina skatītājus doties emocionālā ceļojumā cauri laikmetiem un paaudzēm - no 70. gadu bohēmiskās brīvības un 80. gadu mehāniskās kārtības līdz šodienas redzējumam un izjūtām.
Dziesmu stāsta "Viņi dejoja vienu vasaru" pirmizrāde
“Tas ir stāsts par pirmajiem skūpstiem un pēdējiem tramvajiem, par tiem, kuri mīl – neveikli, kaislīgi, no sirds. Par sapņiem, kas dažkārt mūs apsteidz, un par sevis meklējumiem laikā, kas nemitīgi mainās. Katrs no šī stāsta varoņiem ir izvēles priekšā – brīvība, mīlestība, nākotne vai sistēmas verdzība. Viņi izvēlas brīvību, lai ko tas prasītu. Brīvībai nav cenas”, uzsver režisore Rēzija Kalniņa. Dziesmu stāsta dramaturģiju veidojusi Lelde Stumbre, scenogrāfiju un gaismu māksliniecisko risinājumu Egils Kupčs, videomateriālus apkopojis Ivo Grīsniņš Grīslis, dziesmas aranžējuši grupas “Tante gaida” mūziķi un Jānis Lūsēns jaunākais. Koncertuzvedumā piedalās Ivo Grīsniņš Grīslis, Paula Pērkone ("Latvian Voices"), Anmary, Emīls Gilučs-Lācis, Toms Kalderauskis, Austra Elza Kozuliņa, Artūrs Biķernieks, Karīna Biķerniece, Edvards Grieze, Zane Helēna Lazdiņa un grupa “Uncle Steven”.
Jau šonedēļ koncertstāsts būs skatāms Ogrē (17.10), Tukumā (18.10) un Cēsīs (19.10), pēc tam Jelgavā (24.10), Jēkabpilī (26.10), Liepājā (02.11), Rīgā (17.02) , Siguldā (06.03) un Valmierā (13.03).