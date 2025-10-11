Latvijas un Bulgārijas kopražojuma seriāls triumfē televīzijas filmu festivālā Polijā
Latvijas un Bulgārijas kopražojuma seriāls "Pēdējā komunisma šķiršanās" izcīnījis galveno balvu Polijas galvaspilsētā Varšavā notiekošajā televīzijas filmu un seriālu festivālā "Heart of Europe".
Seriāls top Latvijas studijā "Tasse Film" ar Latvijas Televīzijas (LTV) konkursā iegūtu finansējumu. Sešu sēriju projekts "Pēdējā komunisma šķiršanās" pagājušā gada nogalē uzvarēja LTV rīkotajā daudzsēriju filmu konkursā un saņēma finansējumu ražošanai. Seriālu plānots pabeigt 2026. gadā.
Festivālu "Heart of Europe" rīko Polijas sabiedriskā televīzija "Telewizja Polska", pulcējot Centrālās un Austrumeiropas televīziju profesionāļus no 14 valstīm. Šogad festivāla industrijas sadaļas "Heart of Europe Forum" konkursā tika vērtēti 29 topošie televīzijas projektu darbi trīs kategorijās. Daudzsēriju filmu kategorijā galveno balvu saņēma "Pēdējā komunisma šķiršanās", kuru Varšavā prezentēja idejas līdzautori Teodora Markova un Staņislavs Tokalovs.
Seriāls attēlos pašironisku un traģisku divu cilvēku attiecību stāstu, kas norisinās no 1988. līdz 1991. gadam, iezīmējot Latvijas neatkarības atgūšanas laiku. Stāsta centrā ir pāris Miķelis un Inese, kuri fiktīvi šķir laulību, lai paturētu Ineses mātes dzīvokli, bet saskaras ar Gaļinu - principiālu izpildkomitejas ierēdni, kura apņēmusies atklāt viņu shēmu.
Seriālu producē Bērziņa, un tā tapšanā piedalās daļa komandas, kas veidoja arī studijas "Tasse Film" iepriekšējo seriālu "Padomju džinsi". Projektu finansē Latvijas Sabiedriskais medijs un Bulgārijas Kino centrs.