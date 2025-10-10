Staņislavs Tokalovs ar komandu saņem balvu par topošā seriāla projektu
Polijas galvaspilsētā Varšavā noslēdzies starptautisks TV filmu un seriālu festivāls "Heart of Europe", un tā industrijas sadaļā, topošo projektu konkurencē, daudzsēriju filmu kategorijas galveno balvu saņēma Latvijas un Bulgārijas kopražojuma seriāls "Pēdējā komunisma šķiršanās", kas top studijā "Tasse Film" ar Latvijas Televīzijas (LTV) seriālu konkursā iegūtu finansējumu.
Festivālu "Heart of Europe" jau piekto gadu rīkoja Polijas televīzija / "Telewizja Polska", kas šajā pasākumā pulcina Centrālās Eiropas un Austrumeiropas televīziju profesionāļus no 14 valstīm. Jaunākās TV filmas un seriāli tiek vērtēti sešās kategorijās, bet atsevišķā industrijas sadaļas "Heart of Europe Forum" konkursā ar trim kategorijām piedalās topošie televīzijas formāta darbi; šajā konkursā tika vērtēti 29 TV filmu un seriālu projekti.
Daudzsēriju filmu kategorijā par uzvarētāju tika atzīts Latvijas un Bulgārijas kopražojuma projekts Pēdējā komunisma šķiršanās / "The Last Divorce of Communism", kuru Varšavā prezentēja seriāla idejas līdzautori Teodora Markova un Staņislavs Tokalovs. Latvijā šis sešu sēriju projekts 2024. gada nogalē uzvarēja Latvijas Televīzijas rīkotajā daudzsēriju filmu konkursā un saņēma finansējumu ražošanai; seriālu plānots pabeigt 2026. gadā.
Seriāls, kas iecerēts kā komēdijas un drāmas apvienojums, piedāvās oriģinālu, pašironiska humora caurvītu un traģisku divu cilvēku atsvešināšanās stāstu, kas norisinās no 1988. l īdz 1991. gadam, ietverot būtiskākos notikumus Latvijas cīņā par neatkarības atgūšanu. Stāsta centrā ir parasts pāris, Miķelis un Inese, kas nolemj fiktīvi šķirt laulību, lai paturētu Ineses mirušās mātes dzīvokli. Savukārt Gaļina, principiāla izpildkomitejas ierēdne, apņēmusies atmaskot viņu shēmu, lai iegūtu dzīvokli sev. Ziņotāju un kaimiņu uzraudzīti, Miķelis un Inese slepus cenšas saglabāt savu mīlestību, bet viņus kārdina arī jaunatklātās brīvības garša.
Seriāls top Latvijas filmu studijā "Tasse Film" (producente Aija Bērziņa), to finansē Latvijas Sabiedriskais medijs un Bulgārijas Kino centrs. Seriāla veidošanā iesaistīta daļa no komandas, kas veidoja arī studijas "Tasse Film" iepriekšējo, Latvijā populāro un arī starptautiski atzīto seriālu Padomju džinsi (2024).