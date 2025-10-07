Pēc 12 gadiem dziesma “Ziepniekkalns” dzēsts no straumēšanas vietnēm: Reiks skaidro iemeslu
Pašmāju reperis Reiks sociālajos tīklos paziņojis, ka viņa un Elfa leģendārā dziesma “Ziepniekkalns”, kas kļuvusi par daļas klausītāju jaunības simbolu, nonākusi zem bloķēšanas viļņa — autortiesību strīda dēļ par Ulda Stabulnieka dziesmas “Lietus” fragmentu, kas izmantots skaņdarbā.
Kā skaidro mūziķis, problēmas radušās autortiesību dēļ — dziesmā izmantots fragments no mūziķa Ulda Stabulnieka skaņdarba “Lietus”, un tieši tas kļuvis par iemeslu dziesmas bloķēšanai. “Dziesma "Ziepniekkalns" ir izņemta no visām platformām. Kā tas notika? Pirms 12 gadiem, kad taisījām bītu šai dziesmai, mēs iesamplojām vienu senu plati, kas izrādījās Ulda Stabulnieka dziesma "Lietus",” skaidro Reiks.
Viņš atgādina, ka Stabulnieks aizgāja mūžībā tajā pašā gadā, kad tapa “Ziepniekkalns”, un uzsver, ka tolaik tas noticis bez ļauna nolūka, bet gan pieredzes trūkuma dēļ: “Mēs bijām jauni un stulbi, mums nebija pieredzes, lai saprastu, kā korekti saskaņot autortiesības. Un tagad, pēc 12 gadiem, dziesmai ir uzlikts bloks, jo izmantots šis sampls.”
“Diemžēl cilvēkiem, kam šobrīd pieder tiesības uz to, iespējams, nepatīk šī dziesma, un mēs neko nevaram izdarīt, lai to atgrieztu pie jums,” video skaidro Reiks.
Noslēgumā mūziķis atvainojas Ulda Stabulnieka mantiniecei, ka autortiesības savulaik netika laicīgi saskaņotas, un aicina fanus izteikt viedokli, vai “Ziepniekkalns” ir pelnījis jaunu melodiju un elpu.