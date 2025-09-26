FOTO: politiķi un citi sabiedrībā zināmi ļaudis līksmo krāšņajā viesnīcas "Pullman Riga Old Town" ballītē

Slavenības pulcējas vesnīcas "Pullman Riga Old Town" ballītē
Ceturtdien, 25. septembrī, Vecrīgā svinīgi savas durvis pēc septiņu mēnešu ilgušas renovācijas atkal vēra pieczvaigžņu viesnīca "Pullman Riga Old Town".
"Investējot četrus miljonus eiro, pieczvaigžņu viesnīca tagad sagaida viesus izsmalcinātās telpās, kas apvieno dabisku eleganci ar kosmopolītisku šarmu," teikts "Pullman Riga Old Town" paziņojumā. Viesnīcas viesus sagaida arī jauns gastronomiskais piedzīvojums – restorāns "Harper Woolf", kur šefpavārs Artūrs Arnicāns piedāvā sezonālos Baltijas produktos balstītu ēdienkarti, kas papildināta ar moderniem dažādu pasaules virtuvju akcentiem.
To visu lūkot viesnīcas atkalatklāšanā devās daudzi sabiedrībā zināmi ļaudis - poltiķi Hosams Abu Meri, Edvards Smiltēns, Imants Parādnieks, Latvijas komandas olimpiskais atašejs Jana Duļevska, stiliste Dace Krieviņa-Bahmane, māksliniece Ieva Bondare, sociologs Arnis Kaktiņš un citi. Pasākuma vadītāja lomā iejutās Valdis Melderis, bet pie dīdžejpults ar savu meistarību sanākušos priecēja Maija Rozīte.