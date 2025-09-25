Zendajas un Toma Holanda 2026. gada kāzu plānos iezagušās problēmas
Amerikāņu dziedātāja un aktrise Zendaja un britu aktieris Toms Holands savas romantiskās attiecības publiski apstiprināja 2021. gadā.
Izskanējusi informācija, ka Zendaja ļoti nopietni nodevusies kāzu plānošanai ar Tomu Holandu. Izdevums “Heat Magazine” jau šā gada pavasarī rakstīja, ka aktrisei esot ārkārtīgi garš vēlmju saraksts par to, kādas viņa gribētu redzēt savas sapņu kāzas ar Tomu.
Avots atklāja: “Viņai ir skaidra vīzija par to, kādu vēlas redzēt savu kāzu norisi – tām jābūt īstām svinībām kopā ar visu ģimeni.”
Zendaja - aktrise, dziedātāja un stila ikona
Tāpat noskaidrots, ka Holands ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs apprecēt savu mīļoto, taču Zendajas vēlme pēc tradicionālām, ģimeniskām kāzām līdz šim kavējusi to īstenot. “Ja Toms varētu aizbēgt kopā ar Zendaju un slepeni apprecēties, viņš to darītu, bet viņa ir pārāk prātīga, lai piekristu kam tādam,” piebilda avots.
Pirmās baumas par saderināšanos parādījās pēc 2025. gada “Zelta globusa” ceremonijas, kad Zendajai sarkanā paklāja fotogrāfijās bija manīts spožs gredzens ar briljantu uz kreisās rokas zeltneša.
Paziņa nesen izteicies: “Viņi abi pārskatīja savus darba grafikus un mēģināja atrast veidu, kā ieplānot svinības šogad. Bet tas nav iespējams, un pat rodas jautājums, vai viņiem izdosies to īstenot 2026. gadā.”