Ar vareniem jaunumiem klajā nāk pašmāju rokeri "R.A.P.”
No Kuldīgas nākusī alternatīvā roka apvienība “R.A.P.” pērn pēc 17 gadu pārtraukuma atjaunoja darbību, bet šopavasar sniedza faniem spilgtu atgriešanās koncertu Rīgas koncertzālē “Palladium”. Tas iedvesmojis koncertsinglam un arī videoklipam vienam no lielākajiem grupas hitiem “Dzīve bez apstājas”, ar ko grupa piesaka savu “Novembra tūri”.
Turnejas koncerti notiks 8. novembrī Jelgavas koncertvietā “Melno cepurīšu balerija”, 14. novembrī Cēsu “Fonoklubā”, 15. novembrī Liepājas kultūras namā “Wiktorija” un 22. novembrī Rīgas koncertzālē “Angārs”.
“Šajos koncertos aptversim visu grupas daiļradi,” sola “R.A.P.” vokālists Artis Dvarionas. “Izskanēs gan dziesmas no visiem trim mūsu studijas albumiem, ieskaitot plašu atzinību guvušos skaņdarbus “Dzīve bez apstājas”, “Nekas vairs nav tā”, “Esot vienatnē” un “Viss jau saplānots”, gan jaunās dziesmas, kas tapušas pēc grupas atkalapvienošanās, ieskaitot Latvijas radiostacijās panākumus jau guvušo singlu “Melnā (Ak nē, nē, nē!).”
Jaunais koncertsingls “Dzīve bez apstājas” un tā videoklips tapis 14. martā koncertzālē “Palladium” un lieliski demonstrē joprojām karsti degošo “R.A.P.” roka enerģijas uguni. Gluži kā dziesmas oriģinālajā studijas versijā, tajā piedalās arī līdzautors – leģendārais dziedātājs Igo, kā arī visi četri grupas pamatsastāva dalībnieki – vokālists Artis Dvarionas, ģitārists Aleksandrs Štro, basists Artis Rozītis un bundzinieks Gatis Kaizers.
“Novembra tūres” noslēgumā Rīgas koncertzālē “Angārs” piedalīsies arī īpašie viesi – vēl viena ilggadēja pašmāju alternatīvā roka apvienība “Indygo”.