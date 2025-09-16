Grupas "Sestā jūdze" 25 gadu jubilejas koncerts "Ulbrokas pērlē" 2025. gada septembrī
Grupas "Sestā jūdze" 25 gadu jubilejas koncerts "Ulbrokas pērlē" 2025. gada 12. septembrī.
FOTO: savu vērienīgo jubilejas koncertturneju sāk pašmāju kantrizvaigznes "Sestā jūdze"
Pagājušajā nedēļā klajā nāca nākamā gada jubilāru - kantrīmūzikas grupas "Sestā jūdze" jaunākais studijas veikums "Izsapņotā pasaule". Nākamgad grupa svin 25 gadu jubileju, par godu tai devusies vērienīgā jubilejas turnejā, kuras pirmais koncerts notika pagājušajā nedēļā kultūras centrā “Ulbrokas pērle”.
Kā pauž grupas dalībnieki, kopš iepriekšējā studijas albuma “Latvieši” izdošanas gluži nemanot ir paskrējuši vairāk nekā divi gadi, un salīdzinājumā ar to jaunākais desmit dziesmu apkopojums ar šķietami nolemta fatālisma pilno nosaukumu “Izsapņotā pasaule” ir kopumā ieturēts mierīgākās noskaņās, kas gan nenozīmējot to, ka aizmirsts par dinamiskākām notīm un arī nedaudz roķīgām ģitāras pasāžām.
“Ar savu jaunāko veikumu sūtām pavisam svaigu un vienlaikus atšķirīgu vēstījumu, turklāt joprojām īpašu vērību piešķiram dziesmu tekstiem. Šajā ziņā lielisks atradums dziesmu autoram Agrim Gedrovičam ir ilggadējais radošās sadarbības partneris, Gulbenes dzejnieks Ivars Strautiņš, kura vārdi skan sešās no desmit jaunā ieraksta dziesmām. Gan Strautiņa, gan pārējo autoru (Arvis Degums, Marika Svīķe, Jānis Peters) veikums katru dziesmu palīdz pārvērst saturīgā stāstā, un varam pierādīt, ka saturīgas kantrimūzikas pasaule Latvijā nebūt nav izsapņota, bet tā turpinās,” uzsver “Sestās jūdzes” dalībnieki.
Grupas nākamie koncerti gaidāmi:
- 27. septembrī Ogres kultūras centrā
- 25. oktobrī Viesītes kultūras centrā
- 1. novembrī Smiltenes novada kultūras centrā
- 22. novembrī Kuldīgas kultūras centrā
- 29. novembrī Limbažu kultūras namā
- 5. decembrī Līvbērzes kultūras namā
- 6. decembrī Rojas kultūras centrā
- 2026. gada 12. februārī Jēkabpils tautas namā
- 14. februārī Iecavas kultūras namā
- 21. februārī Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē
- 8. martā Mālpils kultūras centrā
- 20. martā Brocēnu kultūras centrā