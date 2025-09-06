"Zelta lauvu" ieguvusi ASV režisora Džima Džārmuša konolente "Father Mother Sister Brother" (Tēvs, māte, māsa, brālis).
Kino
Vakar 23:00
Venēcijā "Zelta lauvu" saņem Džārmuša filma
82.Venēcijas kinofestivāla galveno balvu - "Zelta lauvu" sestdien ieguvusi ASV režisora Džima Džārmuša konolente "Father Mother Sister Brother" (Tēvs, māte, māsa, brālis).
Filmā, kuru veido trīs atsevišķi stāsti par vecāku un bērnu attiecībām, kas norisinās Ņujorkā, Dublinā un Parīzē, galvenajās lomās redzama Keita Blanšeta, Ādams Draivers, Šārlota Remplinga, Vikija Krīpsa un Toms Veitss.
Džārmuša filma pārspēja tādu kritiķu favorīti kā Tunisijas režisores Kauteres Ben Hanias lenti "The Voice of Hind Rajab" par notikumiem Gazas joslā.
Pērn kinofestivāla "Zelta lauvu" saņēma spāņu režisora Pedro Almodovara lente "The Room Next Door" ("Blakusistaba").