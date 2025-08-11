FOTO: Galante, Silova un modes eksperti “Fashion Brunch - Awards Dress Code” pasākumā spriež par slavenību tērpu etiķeti

Rīgā aizvadīts “Fashion Brunch – Awards Dress Code”
5. augustā Latvijas modes zīmola "Jonquil" salonā Rīgā Strēlnieku ielā 2a norisinājās stila un modes profesionāļu tikšanās “Fashion Brunch – Awards Dress Code”, kurā eksperti diskutēja par zvaigžņu apbalvošanas ceremoniju tērpu etiķeti un aktualitātēm, pielāgojot tās Latvijas kontekstam un klimatiskajiem apstākļiem.
Pasākums tika rīkots, gatavojoties gaidāmajam grandiozajam koncertam “GALA GALANTE, TRĪS TENORI & DRAUGI”, kas notiks 17. augustā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā un kļūs par starptautiskā projekta “Baltijas Balva / Baltic Awards 2025” svinīgo noslēguma notikumu.
Pasākuma mērķis bija pievērst uzmanību ģērbšanās kultūrai starptautisku apbalvošanas ceremoniju kontekstā un diskutēt par to, kā šīs pieredzes var iedvesmot Latvijā gaidāmo pasākumu viesus. Eksperti pārrunāja arī slavenību un dizaineru sadarbību, aktuālās modes tendences, stila neveikles un to, kā pielāgot starptautiskos tēlus mūsu klimatiskajiem un formālajiem apstākļiem. Eksperti bija vienisprātis - Jūrmala ir pelnījusi savu vietu Eiropas stilīgāko kūrortu kartē kā Latvijas Rivjēra.
Pasākumā piedalījās:
• Guna Leiškalne-Roka – stila un modes eksperte, grāmatas “STILS” autore, diplomēta starptautisko attiecību speciāliste
• Maija Silova – modes un dzīvesstila žurnāliste, producente, stila eksperte
• Jūlija Malahova – dizainere, zīmola Jonquil dibinātāja un radošā direktore
• Līga Zemture – izdevēja, radošā direktore un galvenā redaktore LÉOPARD Magazine, uzņēmēja zaļo tehnoloģiju un inovāciju jomā (ICON DNA, MÙSH DNA)
• Diāna Galante – Ineses Galantes fonda direktore, “Baltijas Balva / Baltic Awards” idejas autore un producente
Jāpiemin, ka Rīgā prestižais apbalvojums “Baltijas Balva / Baltic Awards” - pirmo reizi tika pasniegts šī gada maijā. Tas apvieno Baltijas valstu sasniegumus kultūrā un zinātnē. Turpmāk tas ik gadu godinās izcilus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvjus par viņu ieguldījumu mākslas, zinātnes un arhitektūras attīstībā, rīkojot svinīgu ceremoniju starptautiskā mērogā.