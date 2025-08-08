Princis Harijs nezaudēs titulu arī pēc Viljama kļūšanas par karali
Neskatoties uz to, ka princis Viljams un princese Keita ir atsvešinājušies no prinča Harija, kāds avots apgalvo, ka viņš cieši turēsies pie sava titula.
Princis Harijs un viņa onkulis princis Endrū, kā tiek ziņots, drīkstēs saglabāt savus titulus arī pēc tam, kad princis Viljams kļūs par karali.
Tā kā abi jau vairākus gadus nepiedalās karaliskās ģimenes pienākumos, daudzi pieņēma, ka viņu statuss ir uz laiku. Tomēr kāds iekšējs avots skaidro, ka tas nav tik vienkārši — Viljams to "vienkārši nevar izdarīt" bez papildu iejaukšanās.
Sarunā ar “News Nation” avots skaidroja:"Visi turpina teikt, ka Viljams atņems Endrū un Harijam viņu titulus, kad kļūs par karali, bet viņš to burtiski nevar izdarīt bez Parlamenta akta. Viljams nekādā gadījumā to nedarītu, jo tas pievērstu vēl lielāku uzmanību problēmām, kas saistītas ar viņiem abiem."
Kamēr karaliskās ģimenes vadītājs vēl ir karalis Čārlzs, avots komentēja arī 76 gadus vecā karaļa nostāju: "Čārlzs to nekādā gadījumā nedarītu."
Princis Harijs un Megana Mārkla atteicās no augstākā līmeņa karaliskajiem pienākumiem 2020. gadā, lai sāktu jaunu dzīvi ASV. Pārcēlušies uz Kaliforniju, viņi uzsāka vairākus mediju projektus, kā arī publiski pauda kritiku par britu karalisko ģimeni.
Šie notikumi saasināja attiecības ar karalisko ģimeni, un princis Harijs šobrīd tiek uztverts kā karaļnama “izraidītais”.