Latvijas kino spoži pārstāvēts Lokarno festivālā – profesionāļi iepazīstinās ar sešiem topošo filmu projektiem

Lokarno festivāls, dibināts 1946. gadā, ir viens no ietekmīgākajiem Eiropas A klases festivāliem, šogad tas notiek no 6. augusta līdz 16. augustam. Festivāla prezidente Maja Hofmane uzsver, ka festivāls radīts, lai “godinātu kino kā medija spēku, atbalstot darbus, kas nesamierinās ar klišeju tiražēšanu un komerciālu gaidu piepildīšanu”. Šogad Lokarno festivāla programmās iekļauto filmu skaits sasniedz 221, no tām 99 piedzīvos pasaules pirmizrādi.