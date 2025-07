Šāronas Osbornas fotogrāfijas no Ozija bērēm salauzīs jūsu sirdis

Viņš piebilda: “Šārona izskatās pilnībā sagrauta bez sava Ozija – šodien, viņa bērēs Birmingemā. Man sirds smeldz no skumjām par viņu.”



Ozijs Osborns devās mūžībā 2025. gada 22. jūlijā, 76 gadu vecumā. Rokeris nomira vien 17 dienas pēc sava atvadu koncerta “Back to the Beginning”, kas norisinājās viņa dzimtajā Birmingemā. Smagā metāla mūzikas festivālā uzstājās arī “Metallica”, “Guns N’ Roses” un “Aerosmith” solists Stīvens Tailers.