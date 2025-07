Rudenī Rīgā uzstāsies elektroniskās mūzikas pionieri "Kraftwerk"

Šis koncertcikls veltīts apvienības garajam radošajam ceļojumam, kas plašākai publikai sākās pirms 50 gadiem līdz ar nozīmīgo albumu “Autobahn”. Divu stundu garā audiovizuālā priekšnesuma laikā izskanēs visi grupas pazīstamākie hiti: "The Man-Machine", "Spacelab", "The Model", "The Robots", "Autobahn", "Computer Love", "Tour de France", "Radioactivity" un citi.