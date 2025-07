FOTO: Vējoņi, Zatleri un citi klaviermūzikas mīļi "Jūrmalas festivālā" bauda virtuozo Osokinu koncertu

Jūrmalas festivāla orķestri diriģēs Ainārs Rubiķis. Programmā skanēs daudzveidīga klasiskās mūzikas skaņdarbu izlase no baroka līdz pat mūsdienām, tai skaitā fragmenti no Volfganga Amadeja Mocarta operām, reti atskaņotās Ludviga van Bēthovena oratorijas ‘‘Kristus uz Eļļas kalna’’, ārijas un dueti no skaistākajām romantisma un verisma operām, latviešu klasiķu Jāņa Mediņa, Emīla Dārziņa, Jāņa Ivanova simfoniskie opusi, kā arī sitaminstrumentālista un komponista Ernesta Mediņa veltījums Jāzepa Vītola 160. gadadienai ‘‘Gaismas pilī’’. Tāpat koncertā skanēs Antonio Vivaldi, Henrika Veņavska, Franka Andželisa un Bēla Bartoka instrumentālā mūzika, izceļot solistu virtuozo spozmi un muzikalitāti.