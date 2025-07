Ko Skārletas Johansones vīrs patiesībā domā par viņas skūpstīšanos ar kolēģi uz sarkanā paklāja?

Sarunā ar “Entertainment Tonight” Skārletas Johansones vīrs Kolins Džosts ironiski izteicies: “Runājot “Juras laikmeta parka” valodā , uzbrukums vienmēr nāk no plēsēja, kuru tu neesi pamanījis.” Viņš smejoties piebilda: “No visām iespējamajām briesmām es noteikti nebiju gaidījis to no Džonatana.”