Pliks baseinā un mīlas skandāli Mustikas salā: karaļnama vasaras, par kurām skaļi nerunā

Princese Mārgareta tieši Mustikā aizrāvās ar skandalozo romānu ar Rodiju Ļuvelinu – jaunu puišeli, kurš sapņoja kļūt par disko dziedātāju. 1976. gadā laikraksts "The News of the World" publicēja fotogrāfijas, kur pāris priecājas pludmalē (Ļuvelins peldkostīmā ar Lielbritānijas karogu), kas paātrināja Mārgaretas šķiršanos no tikpat neuzticīgā vīra Entonija Ārmstronga-Džounsa.