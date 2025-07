Šogad “Summer Sound” pārsteigs ar unikālu šovu – “The Big Bad Hit Show”

Kā ziņots iepriekš, “Summer Sound 2025” divās dienās savus īpaši festivālam gatavotos priekšnesumus un enerģiskos šovus sniegs – zviedru deju mūzikas milži Galantis, hitu meistars no Lielbritānijas Jonas Blue, ukraiņu Go_A ar Dj setu, skaļākie tačku stūmēji Labvēlīgais Tips, lietuviešu hitu meistari - Daddy Was A Milkman un Dj Dynoro, ar GAMMA godalgu - Gada jaunā māksliniece apbalvotā Emilija, Holandē dzīvojošās latviešu producentes elektroniskās deju mūzikas projekts - Might Delete Later, atraktīvie kaimiņi no Lietuvas - Antikvariniai Kašpirovskio Dantys, Latvijas hip hop smagsvari Ozols, rolands če un liriku meistars Finķis, dauzoņas no Nārnijas – Olas, indī burvji Carnival Youth, uzticamu fanu iemīļotais Sudrabu Sirds, roka un patriotisko sirds dziesmu autors - Miks Galvanovskis, leģendas - R.A.P, Pienvedēja Piedzīvojumi, Inokentijs Mārpls, Pirmais Kurss un plašs alternatīvā žanra mūziķu loks - Bukte, Rīta Stienis, Athodi Brīnumzemē, Alejas, Depustūtes, Zvani, jaunās paaudzes hip hop pārstāvji galeniex un Wiesulis & sangvn, Ods, Prospekti, Viņa, Marko, uzlecošais talants - ivy.?, kā arī kāds īpašs un pagaidām vēl slepens pārsteigums - igauņi no Amerikas, kolektīvs RUTA.