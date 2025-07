Aktrises Denīzes Ričardsas vīrs iesniedz šķiršanās prasību un pieprasa uzturlīdzekļus no sievas, jo viņam neesot ienākumu

Pāris ir kopā piedalījies televīzijas šovos, tostarp “The Real Housewives of Beverly Hills”, kur Denīze bija viena no galvenajām dalībniecēm no 2019. līdz 2020. gadam, un pēc tam piedalījās pārraidē kā viesis. Pāris kopā ar bērniem nesen bija redzams arī Denīzes jaunajā šovā “Denise Richards and Her Wild Things”. Realitātes šovs par šo ģimeni debitēja “Bravo” kanālā šī gada sākumā, un pirmā sezona, kas sastāv no astoņām sērijām, noslēdzās aprīlī.