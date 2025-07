TV personība 52 gadu vecumā un dažas nedēļas pēc ģimenes traģēdijas laiž pasaulē ceturto bērnu

"Visi mani bērni ir medicīniskas iejaukšanās rezultāts. Es zinu, ka daudzi no jums, kas lasāt šo, esat piedzīvojuši grūtības ar auglību vai šobrīd ar to saskaraties. Es pazīstu to vilšanos, baiļu sajūtu, pilnīgo izmisumu par visiem neveiksmīgajiem grūtniecības testiem, tos kratot un meklējot labāku apgaismojumu, un izmisīgi mēģinot saskatīt otru svītriņu… Es padarījusi sevi traku ar to. Un es pazīstu IVF (mākslīgās apaugļošanas) finansiālo slogu un to, cik tas ir nepieejams miljoniem sieviešu!"