"Tā tiešām ir traģēdija!" Eksperti uzskata, ka Meganas Mārklas bērni izaugs un būs sagrauti par tiem nodarīto

Saseksas hercogiene ir dalījusies ar dažiem savas privātās dzīves mirkļiem, tostarp ar princi Hariju, princi Ārčiju un princesei Lilibeti sociālajos tīklos. Daži no šiem ierakstiem tika publicēti par godu Lilibetes dzimšanas dienai un Tēva dienai. Taču, saskaņā ar grupu karalisko ekspertu, neskatoties uz to, ka publika nav redzējusi viņu sejas, Ārčijs un Lilibeta, visticamāk, nebūs priecīgi par to, kad izaugs.