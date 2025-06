Atklāts Džonija Depa un Amberas Hērdas līdz šim nepastāstītais stāsts

Kellija Laudenberga un Makiko Holija savā darbā “Holivudas vampīri: Džonijs Deps, Ambera Hērda un slavenību izmantošanas mašīna” (“Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine”) atklāj stāstus, kas nekad līdz šim nebija publiski iztirzāti. Autores apgalvo, ka guvušas šos iepriekš nezināmos dzīves aspektus no bijušā pāra tuvākajiem draugiem.