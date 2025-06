Oktobrī notiks Rīgas Starptautiskais kino festivāls

Tāpat skatītājiem būs iespēja baudīt Kannu kino festivālā ar labākā režisora un labākā aktiera godalgām apbalvoto brazīliešu detektīvfilmu "Slepenais aģents" jeb "The Secret Agent". RIGA IFF auditorijai piedāvās arī pazīstamā islandiešu režisora Hlīnura Paulmasona jaunāko filmu "Mīlestība, kas paliek" jeb "The Love That Remains".