Jenny May ar vīru kopā jau 16 gadu garumā...

Jenny May un Gatis Babris šajā vasarā svinēs arī laulības 11. gadadienu. 30. jūlijā pāris mija gredzenus Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, bet kopā nodzīvoti jau 16 gadi. “Man joprojām ir dziļi sirdī iekritusi mūsu kāzu diena, to spilgi atceros. Skapī ir saglabājusies baltā līgavas kleita, kas gan aizņem daudz vietas. Noteikti kleitu vēl izmantošu kādā koncertā kā skatuves tērpu. Ar vīru esam savu kāzu gadadienu svinētāji. Vai nu sarūpējam sev foršas vakariņas, vai aizbraucam atpūsties uz kādu viesunamu vai pie jūras. Vienmēr cenšamies sevi pārsteigt. Kad meitas bija pavisam mazas, ņēmām viņas līdzi, bet tagad jau varam saplānot un divi vien izrauties,” stāsta dziedātāja. Pāra attiecībās dzimušas divas meitas: Sārai ir 14 gadu, bet Stellai – pieci. Jenny May atklāj, ka vecākā meita mācās spēlēt klavieres, bet jaunākā – dejot baletu un spēlēt vijoli. “Kad piedzimst bērni, tas liek mainīt dzīves uzskatus un mainīties pašam. Man kā personībai tas ir nācis par labu.”