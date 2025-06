Šovā "Ģimene burkā" Mareks atkal nonācis zaļā pūķa varā un nenāk mājās

Vita stāsta: "Mareks ir tur, kur viņš ir, - nav ne jausmas, kur viņš atkal ir." Lai kaut kā saglābtu attiecības, Mareks jau iepriekš bija ieminējies, ka vēlas padzīvot atsevišķi no sievas, tādējādi ļaujot vienam no otra atpūsties, bet jau tad Vita nesaprata, kāpēc tas nepieciešams. Arī šajā reizē Mareks dara pa savam: "Mareks iepriekš bija minējis, ka viņš vēlētos padzīvot atsevišķi, kā jau es teicu – es īsti neiztēlojos to dzīvošanu atsevišķi, ka viņš nenakšņo un nenāk mājās, bet ir blakus dzīvoklī un lieto alkoholu."