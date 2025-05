Veiksminieks no Norvēģijas laimē vairākus miljonus – nākamajā dienā ierodas darbā kā parasti

Savukārt 23. maija Eurojackpot izlozē no Slovēnijas kāds dalībnieks laimēja 37,3 miljonus eiro, no kuriem pēc nodokļu nomaksas saņems 31,7 miljonus eiro. Pēc nodokļu nomaksas laimētājs saņems 31,7 miljonus eiro, bet viņa dzīvesvietas pašvaldība – 5,6 miljonus eiro. Zināms, ka laimestu viņam izmaksās līdz 3. jūnijam. Tiesa, šis nav lielākais Slovēnijā jebkad saņemtais laimests. Pagājušā gada aprīlī ģimene no Mengešas pilsētas laimēja 60 miljonus eiro, no kuriem pašvaldība saņēma daļu – deviņu miljonus eiro, bet pats Eurojackpot dalībnieks – 51 miljonu eiro.