Dziedātājs Igo ar būvmateriālu maisu rosās Vecrīgā. Kas viņam padomā?

Nesen aculiecinieki žurnālam "Kas Jauns" vēstījuši, ka skatuves mākslinieks manīts netālu no slavenās Kaķu mājas ar maisu no kāda būvlietu veikala, piestājot un ieejot kādā no tukšajām komerctelpām Mazajā Smilšu ielā.