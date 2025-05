Dziesminieks Džeimss Arturs savus garīgās veselības traucējumus nodēvē par "superspējām". Uzzini, kāpēc

Sarunā ar izdevumu “Fault” 37 gadus vecais mūziķis, pazīstams ar dziesmu "Say You Won't Let Go", atklāti pastāstījis, kā ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder, kas latviski ir uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms jeb UDHS,) ietekmē viņa dzīvi.