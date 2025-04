Laimas Vaikules festivālā uzstāsies aktieris un dziedātājs Roberts Davi

Roberts Davi ir plaši pazīstams ar spilgtām lomām tādās kulta filmās kā "Licence to Kill", "The Goonies", "Die Hard" un "Showgirls", taču viņš ir arī viens no izcilākajiem Frenka Sinatras mantojuma interpretiem mūsdienās. Ar samtainu baritonu, kas atgādina paša “Ol’ Blue Eyes” balss dziļumu un eleganci, Davi ne vien izpilda Sinatras dziesmas — viņš iemieso šo mūziku ar stilu, godīgumu un emocionālu spēku, kas aizrauj klausītājus visā pasaulē.