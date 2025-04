Viņas gatavošanas video ir ļoti populāri, taču pagatavotais ēdiens nav ēdams

“Un uz sakarsētas pannas es uzlieku jau ar garšvielām klāto vistas fileju,” šādi kādu video platfromā “TikTok” iesāk satura veidotāja Filipsa (PaperEats). Neskatoties uz to, ka vista ir izgatavota no papīra – tāpat kā visi pārējie piederumi –, nevar noliegt, ka pagatavotais “ēdiens” izskatās pārsteidzoši apetīti rosinošs. Satura veidotāja ir īpaši piestrādājusi pie detaļām, lai viss vizuāli izskatītos pievilcīgi – piemēram, mērce, ko Filipsa uzmanīgi ielej pannā, vai vista, kas cepoties no rozīgas vēlāk kļūst brūnīga.