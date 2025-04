FOTO: lietuvieši sagaida pavasara siltās dienas ar krāšņu rosību Pakrojas muižā

Tuvāk dzīvojošie ir nudien iecienījuši šo tūrisma galamērķi un to lieliski zina arī Pakrojas muižas personāls – gana daudzi no viņiem runā un saprot latviešu valodu pietiekamā līmenī, lai apkalpotu un pārsteigtu viesus no kaimiņvalsts. Būtiski, ka pat visās muižas saimniecības ēstuvēs ir pieejamas ēdienkartes u.c. informācija latviešu valodā.