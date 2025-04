Princesei Diānai pārmestu to pašu, ko Harijam, ja viņa būtu paspējusi pārcelties uz ASV

Karaļnama eksperts detalizēti atstāstīja kādu no viņa sarunām ar Diānu: "Viņai šķita, ka varētu tur justies brīvāk, ka amerikāņiem ir daudz saprotošāka attieksme pret slavenībām. Viņa balstīja šo pieņēmumu uz to, ka daudzas Holivudas zvaigznes dzīvo savu dzīvi gandrīz netraucēti, un Diāna domāja, ka viņa būtu viena no daudziem.”