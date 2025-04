Semjons Sļepakovs atgriežas Jūrmalā ar solo koncertu festivāla “Laima Rendezvous Jūrmala 2025” ietvaros

Festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala” šogad notiks no 25. līdz 27. jūlijam Dzintaru koncertzālē un ir kļuvis par vienu no spilgtākajiem un gaidītākajiem vasaras mūzikas notikumiem. Kopš 2015. gada tas katru gadu vieno lieliskus māksliniekus no Latvijas un visas pasaules – dažādu žanru pārstāvjus, kas trīs dienu laikā sniedz izcilus dzīvos priekšnesumus orķestra pavadībā. Dzintaru koncertzāles īpašā aura un festivāla profesionālā radošā komanda gadu no gada veido unikālu platformu, kurā mūzika satiek cilvēcību, mākslu un sirsnību.