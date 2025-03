Aizsaulē devies "Dziedoņi ērkšķu krūmā" zvaigzne Ričards Čemberlens. Daudzus pārsteidza ekrāna siržu lauzēja atzīšanās homoseksualitātē

Aktieris ieguva “miniseriālu karaļa” slavu 1978. gadā ar galveno lomu vērienīgajā televīzijas projektā “Centennial”, un to nostiprināja ar lomu 1980. gada miniseriālā "Shogun”. Latvijā viņu labāk pazina pēc 1983. gada miniseriālā “Dziedoņi ērkšķu krūmā” (The Thorn Birds) pēc Kolīnas Makalovas pasaulslavenā romāna, kur viņš tēloja katoļu priesteri Ralfu de Brikasāru, kurš upurē mīlestību, lai no vienkārša katoļu priestera Austrālijā virzītos par karjeras kāpnēm, kļūstot pat par kardinālu, taču galu galā zaudējot mīlētos. Šis ABC seriāls bija fantastiski populārs, piesaistīja aptuveni 100 miljonus skatītāju, un saņēma 16 “Emmy” nominācijas, iegūstot sešas balvas.