Cepuru varā - Indra Vilipsone un viņas galvassegas, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu

Teātrī pašūtie turbāniņi bija tikai sākums, laika gaitā pievienojušās dažnedažādas formas un stila galvassegas. Arī viņas vīrs mākslinieks Aivars Vilipsōns aizrāvies ar cepuru kolekcionēšanu, kas, atšķirībā no viņas galvassegām, apskatāmas, izstādītas visriņķī dzīvoklī. Savas cepures Indra gan pārved no ceļojumiem ārzemēs, gan pasūta šuvējai pēc savām skicēm. “Man ir burvju māksliniece, kas man mīļu drēbi, kas nokalpojusi, uzšuj no jauna vai rada pēc manām skicēm. Manā dzīvē neviens cilvēks tā nevar izdarīt kā viņa – galvenā Dailes teātra šuvēja Maija Valheima. Viņa ir burve! Es nemāku ne zīmēt, ne veidot piegrieztnes, es vienkārši kaut ko uzburu savā galvā. Un gadās, ka tieši to, ko esmu iztēlojusies, ieraugu gatavā veidā ārzemēs. Tad bijis, ka ķeru uzreiz divas vienādas cepures,” stāsta Indra.