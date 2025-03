"Apvedceļa" līderis Jānis Krūmiņš jau gribējis mest pie malas muzicēšanu: "Bet sapratu, ka es taču neko citu darīt neprotu!”

"Apvedceļš" ir unikāls ar to, ka visas dziesmas ir tikai un vienīgi ar Jāņa Krūmiņa tekstiem un mūziku. “Uz šo brīdi man ir kādas 250 dziesmas. Bet, jā, "Zemenes" ir kas īpašs,” atzīst Jānis un, vaicāts, kā šī dziesma tapa, attrauc: “Diplomātiski sakot – verandiņā, dzerot alu! Bija vasara, iespējams, arī zemeņu laiks.” Un kur, viņaprāt, ir "Zemeņu" fenomens? “Nezinu! Varbūt tāpēc, ka tā ir godīga un no sirds radīta. Tajā iekšā ir kaut kāds kods, patiesība, pie kuras gribas atgriezties vēl un vēl. Lai gan, kad strādājām pie grupas otrā albuma, pat ilgi domājām, vai "Zemenes" tajā vispār iekļaut! Spriedām – jā, dziesma ir laba, bet pārāk liels šlāgeris. Beigu beigās tomēr to ielikām albumā, un, re, kā sanāca! Laikam jau bija īstais zvaigžņu stāvoklis,” atzīstas dziesmas autors.