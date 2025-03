Šī Vensa un Trampa moralizēšana bija jo vairāk ironiska, ņemot vērā, ka Venss, būdams Ohaio senators, jau sen bija viens no indīgākajiem Zelenska knābējiem un Ukrainas palīdzības kritizētājiem, bet Trampa kontrolētie republikāņi Kongresā pastāvīgi lika šķēršļus iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena centienos sniegt militāro palīdzību Ukrainai. Savukārt Tramps nekas nav slēpis labvēlīgo attieksmi pret Putinu, bet kopš stāšanās prezidenta amatā pilnībā mainīja ASV nostāju pret Krievijas agresiju, atsakoties to atzīt par agresorvalsti, kā arī vainojot pašu Zelenski un Ukrainu kara izraisīšanā, vienlaikus mēģinot no kara izpostītās Ukrainas izspiest darījumu par piekļuvi tās resursiem. ASV nostāšanās asiņainā iebrucēja pusē sevišķi izpaudās ANO Ģenerālajā asamblejā, kur ASV pirmo reizi balsoja kopā ar Krieviju, atsakoties nosodīt tās agresiju, kā arī demonstratīvā atteikumā turpmāk sniegt palīdzību Ukrainai, vienlaikus neizvirzot Krievijai pilnīgi nekādas prasības Ukrainas iedzīvotāju slepkavošanas pārtraukšanā, ko Krievija ikdienišķi dara vēl šodien.