FOTO: Liepājā izskan romantisma laikmeta simfoniskās fantāzijas un poēmas

Koncerta īpašais viesis bija Florians Pons - franču čellists no Tulūzas, kam šobrīd tiek paredzēta spoža karjera starptautiskajā klasikās mūzikas arēnā. Viņa sniegumā varēja baudīt Roberta Šūmaņa Koncertu čellam un orķestrim, kas pazīstams ar savu lirisko un emocionālo raksturu, kā arī virtuozu čella partiju. Publika ar lielu sajūsmu uzņēma arī Fēliksa Mendelsona uvertīra “Hebridas”, kurā gleznotas Skotijas dabas ainavas, Mikaloja Konstantīna Čurļoņa simfoniskajā poēmā “Mežs” un Franča Lista simfoniskā poēma “Prelīdes”, kas ir viens no spilgtākajiem romantisma laikmeta orķestra darbiem un viens no pirmajiem simfoniskās poēmas žanra paraugiem.