Noslēdzies balvas “Kilograms kultūras” fināla balsojums; šī gada ceremonijas vadītājs – aktieris Jānis Skutelis

“Februārī, vienā no pelēcīgākajiem gada mēnešiem, ir īstais laiks aizmirst latviešu populārāko komplimentu: “Nu, par šo vismaz nav kauns...” un no sirds uzlielīt, “iecelt saulītē” jeb izcelt starmešu gaismā Latvijas lieliskos kultūras cilvēkus un notikumus. Varam droši lepoties ar to, kas mums ir, negaidot, kad kāds ārzemēs pateiks, ka IR LABI! Galu galā, mūsu šajā zemē ir mazāk par diviem miljoniem, bet visai pārējai pasaulei – mēs esam tās ārzemes! Arī par to būs stāsts šajā “Kilograma kultūras” balvas ceremonijā,” pauž ceremonijas režisore Zita Kaminska.