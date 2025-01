Latviešu slavenības sešās dienās mēģinās pievarēt 4620 metrus augsto "Weissman Peak" Ugandā

Mēness kalni Ugandā ir viens no valsts dabas brīnumiem, kas atrodas tās rietumu daļā, netālu no Kongo robežas. Šī kalnu grēda ir pazīstama arī ar nosaukumu Ruvenzori kalni, kas ir viens no augstākajiem kalnu masīviem Āfrikā. Tie tiek uzskatīti par vienu no dabas brīnumiem, jo tie ir aptuveni 5 109 metrus augsti un ir slaveni ar savu unikālo ainavu un ekosistēmu.