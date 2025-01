Diddy tuvas personas atklāj jaunas detaļas par apsūdzēto reperi: es negribēju būt viņa tuvumā, ja nebija kameru

Filma ar nosaukumu "Diddy: The Making of a Bad Boy" ietver intervijas ar vienu no Kombsa bērnības draugiem, viņa bijušo miesassargu un uzvarētāju Diddy mūzikas konkursa šovā "Making the Band". Tāpat filmā piedalās producents un dziesmu autors Al B. Sure!, kurš strādāja kopā ar Kombsu "Uptown Records" .