Slepkavība kāzu priekšvakarā. Seriāla "The Perfect Couple" recenzija

Arī šajā gadījumā tā nav ilgi jāgaida – naktī pirms laulību ceremonijas ūdenī tiek atrasts līķis. Atšķirībā no daudziem citiem līdzīgiem seriāliem, to, kurš ir upuris, mēs uzzinām labu brīdi pēc tam, kad esam uzzinājuši, ka notikusi slepkavība, – tikai pirmās sērijas beigās. Vainīgi jau no pirmajiem seriāla kadriem izskatās visi, un, slāni pa slānim atklājoties pagātnes noslēpumiem, samudžinātajām varoņu attiecībām un kaitīgajiem ieradumiem, skatītājam tiek piedāvāta visnotaļ aizraujoša minēšanas spēle – kurš pastrādājis šausmīgo noziegumu?